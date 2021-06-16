ГФС "накрыла" конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в год

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в городе Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Установлено, что организованная группа лиц зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в городе Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, переводу безналичных средств в наличные", — говорится в сообщении.

Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обороте наличные денежные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.

"В дальнейшем через цепь предприятий осуществлялась подмена номенклатуры товарно-материальных ценностей, необходимой для "выгодоприобретателей". Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги", — передает прес-служба налоговиков.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельскохозяйственные предприятия. В ГФС заявили, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 гг. составил более 1 млрд грн.

"Правоохранители провели ряд обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказала сопротивление сотрудникам налоговой милиции", — сообщили в ГФС.

По результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте свыше 3,5 млн гривен), печати и средства связи. Досудебное расследование продолжается.

"Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем являются транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы ущерба, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ДФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненных государству убытков. Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, поборем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства", — заявил председатель ГФС Вадим Мельник.