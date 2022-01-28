Платная парковка возле дома: почему на нее в семейном бюджете стоит заложить отдельную статью расходов

Сегодня в рабочий день найти в центре Киева место для стоянки – сложная задача. Одни водители приезжают на работу к семи утра, чтобы поставить машину, другие пересаживаются на общественный транспорт, пытаясь избежать пробок в час пик.

Во дворах в жилых массивах ситуация еще хуже. Машины ставят на детских площадках, возле электрощитовых, выхода из подъезда, на газонах, тротуарах, мешая проходу. Только за прошлый год имеем несколько случаем, когда из-за хаотично припаркованных автомобилей пожарная машина не могла заехать во двор и быстро потушить возгорание.

Альтернатива парковки во дворах – ставить машины вдоль дороги. Но это приводит к заторам и к потенциально опасным ситуациям, когда на перекрестках автомобили закрывают обзор для водителя и пешехода.

В результате хаотичная и непродуманная парковка напрямую влияет на безопасность жителей домов.

Недавний рейтинг на ЛУН Місто показывает, что часть застройщиков продумывают вопрос парковок заранее – строят подземные, наземные. Но часто ДБНов по паркоместам просто не придерживаются. Медианный парковочный показатель для новостроек Киева составляет 0,2 паркоместа на квартиру. В то же время в старых нормах указано, что размещение автостоянок и гаражей планируется из расчета одно машиноместо на одну квартиру для нового строительства и одно машиноместо для двух квартир при реконструкции. По новым нормам , количество мест для стоянки зависит от расположения дома и площади квартиры. В центре города на однокомнатную квартиру выделяется 0,5 места, на двух- или трехкомнатную по 1 месту. На окраине города на двух- или трехкомнатную – 0,5 места для парковки.

Добавим к инфраструктурным проблемам еще и некоторые парковочные привычки киевлян. Среди водителей популярный стереотип: я купил машину, а город должен обеспечить мне парковочное место. С таким подходом человек бросает машину на перекрестке с полной уверенностью, что он прав.

Для решения проблемы парковок в Киеве нужен системный подход. Но уже сейчас каждый из нас может способствовать улучшению ситуации.

Шаг первый – заплатите за стоянку

Вы обращали внимание, что подземные паркинги в центре города стоят полупустые? Проблема не столько в цене паркоместа, сколько в желании заплатить за стоянку. Большинство водителей ставят машины с нарушением ПДД в надежде, что повезет и их не оштрафуют. Но, во-первых, проще заплатить за стоянку, чем искать машину на штрафплощадке. Во-вторых, платить за парковку – это нормально.

Шаг второй – планируйте затраты на парковку

Купить паркоместо в ЖК – это дорого, но это того стоит. Так вы сможете на много лет забыть про проблему, где поставить машину на ночь.

Третье – выбирайте ЖК с продуманной инфраструктурой

Еще лет пять назад при выборе жилья покупатели в основном смотрели на площадь квартиры, ее расположение, вид из окна. Сейчас идет эволюция покупательского спроса. Потенциальные инвесторы обращают внимание на благоустройство и активно интересуются, как решается проблема стоянки у дома. Покупая ЖК с продуманной парковочной инфраструктурой, вы собственным кошельком голосуете за более комфортный город. И повышаете свои шансы на отсутствие соседкой машины на газоне.

Международный опыт

Почему же платить за парковку возле дома – это норма? Для примера можем взять правила парковки в Стокгольме, Швеция . Там они сложные, и их не так уж и легко соблюдать. Но то, будет ли запаркована улица как попало или по правилам, во многом зависит от жителей города. В Стокгольме подавляющее большинство водителей правил придерживаются. Как минимум, никто не хочет платить от 900 крон (более 2800 грн) за неправильную парковку.

Как и Киев, этот скандинавский город поделен на зоны, так называемые Taxa, всего их 5 видов. В зависимости от порядкового номера зоны – 1, 2, 3, 4 или 5 – цена за час парковки будет разной. В Taxa 5 – это 5 крон (15,5 грн) за час и бесплатный паркинг ночью и по воскресеньям, в Taxa 1 – 50 крон (155 грн) в час вне зависимости от дня и времени парковки. Для туристов знаки парковки в Швеции – сущий ад. Это в среднем по 3-4 таблички объяснений и исключений. Например, знаки на фото ниже означают (сверху вниз).

Шведская парковка

Знак "Паркинг" - Табличка 1, указывает, что оплата по тарифу Taxa 4 – 10 крон (31 грн) за час – взимается с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 17:00, в воскресенье или по национальным праздникам – бесплатно. Табличка 2 указывает, что с 1 ноября по 15 мая по средам с 8:00 до 16:00 парковка запрещена совсем, так как в это время эту улицу чистят от снега.

Табличка 3 указывает, что для жителей с официальной регистрацией будет действовать специальный прайс на парковку – 35 крон (109 грн) в день или 500 крон (1555 грн) в месяц. Табличка 4 указывает, что оплату можно совершить через приложение для парковки или воспользовавшись паркоматом.

К слову, с приложениями тоже все не так уж просто. Городское приложение Betala P (по типу нашего "Київ Цифровий") работает крайне плохо и не во всем городе. Поэтому жители предпочитают использовать аналог – Easy Park, который работает практически во всей стране. И платят.