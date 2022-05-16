У Києві відновили оплату паркування

За рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати. Про це повідомили у КМДА.

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За паркування потрібно буде платити у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — парковка безкоштовна.

Крім того, під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв, в інший час вони стежитимуть за дотриманням водіями правил паркування та оплати.

Зазначимо, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата до "Київ Цифрової" – це офіційна оплата, яка надходить до бюджету Києва.

Як оплачувати паркування в "Київ Цифровий"

1. Виберіть "Обслуговування водіїв" → "Погодинне паркування";

2. Виберіть номер авто зі списку або вкажіть його;

3. Виберіть паркінг;

4. Натисніть кнопку "Почати паркування";

5. Натисніть "Завершити паркування", як тільки автомобіль залишить паркінг.

Нагадаємо, Київська міська рада планує відновити у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті. Відомо, що 16 травня відновила роботу електронна система оплати проїзду у громадському транспорті