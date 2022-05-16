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У Києві відновили оплату паркування
За рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати. Про це повідомили у КМДА.
За паркування потрібно буде платити у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — парковка безкоштовна.
Крім того, під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв, в інший час вони стежитимуть за дотриманням водіями правил паркування та оплати.
Зазначимо, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата до "Київ Цифрової" – це офіційна оплата, яка надходить до бюджету Києва.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як оплачувати паркування в "Київ Цифровий"
1. Виберіть "Обслуговування водіїв" → "Погодинне паркування";
2. Виберіть номер авто зі списку або вкажіть його;
3. Виберіть паркінг;
4. Натисніть кнопку "Почати паркування";
5. Натисніть "Завершити паркування", як тільки автомобіль залишить паркінг.
Нагадаємо, Київська міська рада планує відновити у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті. Відомо, що 16 травня відновила роботу електронна система оплати проїзду у громадському транспорті