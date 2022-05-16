В Киеве возобновили оплату парковки

По решению Киевсовета с 16 мая в столице возобновилась оплата парковки. В приложении "Киев Цифровой" возобновилась функция безналичной оплаты. Об этом сообщили в КГГА.

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За парковку нужно будет платить в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и целый день в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.

Кроме того, во время воздушной тревоги инспекторы не вправе штрафовать водителей, в другое время они будут следить за соблюдением водителями правил парковки и оплаты.

Отметим, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в "Киев Цифровой" – это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева.

Как оплачивать парковку в "Киев Цифровой"

1. Выберите "Обслуживание водителей" → "Почасовая парковка";

2. Выберите номер авто из списка или укажите его;

3. Выберите паркинг;

4. Нажмите кнопку "Начать парковку";

5. Нажмите "Завершить парковку", как только автомобиль покинет паркинг.

Напомним, Киевский городской совет планирует возобновить в столице оплату за проезд в общественном транспорте. Известно, что 16 мая возобновила работу электронная система оплаты проезда в общественном транспорте