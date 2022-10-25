Застосунок "Київ Цифровий" отримав англомовну версію, адаптовану для іноземців

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилась англійська версія, завдяки чому використання головних міських сервісів столиці та отримання сповіщень про повітряну тривогу стало доступним англійською мовою. Про це повідомляють в Київміськадміністрації

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"Іноземні користувачі можуть повноцінно користуватись головними сервісами застосунку. Увійти в "Київ Цифровий" можна з іноземного номеру – підтримуються коди всіх операторів, окрім російських", – зазначив заступник голови адміністрації Петро Оленич.

Тепер на екрані входу в застосунок додано можливість вибору мовної версії - англійської чи української. Змінити мову користувачі можуть і в профілі.

При цьому англійська версія "Києва Цифрового" не є копією української. Натомість вона об’єднала саме ті сервіси, що можуть знадобитися іноземцям у столиці.

Як і українська версія, англійська має сервіси оплати паркування, руху транспорту, поповнення транспортної карти та QR-квитки. Крім того, зазначається, що під час воєнного стану іноземцям стануть у пригоді й сповіщення про повітряну тривогу, нагадування про комендантську годину та мапа укриттів.

Водночас саме для іноземців у застосунку було додано схему метро, квитки на потяги "Укрзалізниці" та інформацію про фонди для підтримки України.

"Застосунок має на меті зробити перебування в столиці комфортним для користувачів з усіх країн. Англійську версію продовжать розвивати за відгуками користувачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо також, що влітку в "Києві Цифровому" запровадили відстеження руху міського транспорту, а також голосування за електронні петиції, які подають громадяни з тих чи інших питань життя столиці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com