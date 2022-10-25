Приложение "Киев Цифровой" получило англоязычную версию, адаптированную для иностранцев

В приложении "Киев Цифровой" появилась английская версия, благодаря чему использование главных городских сервисов столицы и получение уведомлений о воздушной тревоге стало доступно на английском языке. Об этом сообщают в Киевгорадминистрации

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"Иностранные пользователи могут полноценно пользоваться главными сервисами приложения. Войти в "Киев Цифровой" можно с иностранного номера – поддерживаются коды всех операторов, кроме российских", – отметил замглавы администрации Петр Оленич.

Теперь на экране входа в приложение добавлена возможность выбора языковой версии – английской или украинской. Изменить язык пользователи могут и в профиле.

При этом английская версия "Киева Цифрового" не является копией украинской. Она объединила именно те сервисы, которые могут понадобиться иностранцам в столице.

Как и украинская версия, в английской есть сервисы оплаты парковки, движения транспорта, пополнения транспортной карты и QR-билеты. Кроме того, отмечается, что во время военного положения иностранцам пригодятся и уведомления о воздушной тревоге, напоминания о комендантском часе и карта укрытий.

В то же время именно для иностранцев в приложении была добавлена схема метро, билеты на поезда "Укрзализныци" и информация о фондах для поддержки Украины.

"Приложение имеет целью сделать пребывание в столице комфортным для пользователей из всех стран. Английскую версию продолжат развивать по отзывам пользователей", - говорится в сообщении.

Напомним также, что летом в "Киеве Цифровом" ввели отслеживание движения городского транспорта, а также голосование за электронные петиции, которые подают граждане по тем или иным вопросам жизни столицы.

Источник фото: ua.depositphotos.com