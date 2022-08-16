В застосунку "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за петиції

У новій версії застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс голосування за електронні петиції, які подають громадяни з тих чи інших питань життя столиці для подальшого розгляду Київською міською радою.

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Як повідомдяють у міській адміністрації, для цього потрібно завантажити останню версію міського застосунку для iOS або Android та підключити Bank ID.

Таким чином, тепер підписати петицію можна буде не тільки на сайті. Зокрема, користувачі застосунку зможуть переглянути опубліковані на сайті петиції та детальну інформацію про них, підтримати петицію та відслідковувати прогрес підписаних ними петицій.

Крім того, за допомогою "Києву Цифрового" користувачі зможуть долучати друзів до збору підписів: можна поділитися посиланням на петицію чи надати QR-код для сканування.

Просканувавши QR-код камерою смартфона, користувачі одразу опиняться на екрані з деталями петиції та зможуть підписати її. Тим, хто не зареєстрований у застосунку, потрібно буде спочатку завантажити його. Після авторизації вони автоматично потраплятимуть на сторінку сервісу.

Нагадаємо, що наразі для розгляду міською владою викладених у петиціях питань вони мають бути підтримані щонайменше 6 тисячами користувачів, а на голосування відводиться 60 днів. Натомість до червня 2021 року поріг становив 10 тисяч голосів, а строк голосування - 90 днів.

Петиції можуть стосуватися будь-якого питання, яке належить до компетенції міськради, міської адміністрації та їхніх структурних підрозділів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com