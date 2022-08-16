В приложении "Киев Цифровой" теперь можно голосовать за петиции

В новой версии приложения "Киев Цифровой" появился сервис голосования за электронные петиции, которые подают граждане по тем или иным вопросам жизни столицы для дальнейшего рассмотрения Киевским городским советом.

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Как сообщают в городской администрации, для этого необходимо загрузить последнюю версию городского приложения для iOS или Android и подключить Bank ID.

Таким образом, теперь подписать петицию можно будет не только на сайте. В частности, пользователи приложения смогут посмотреть опубликованные на сайте петиции и подробную информацию о них, поддержать петицию и отслеживать прогресс подписанных ими петиций.

Кроме того, с помощью "Киева Цифрового" пользователи смогут приобщать друзей к сбору подписей: можно поделиться ссылкой на петицию или отправлять QR-код для сканирования.

Просканировав QR-код по камере смартфона, пользователи сразу окажутся на экране с деталями петиции и смогут подписать ее. Тем, кто не зарегистрирован в приложении, нужно сначала загрузить его. После авторизации они будут автоматически попадать на страницу сервиса.

Напомним, что для рассмотрения городскими властями изложенных в петициях вопросов они должны быть поддержаны по меньшей мере 6 тысячами пользователей, а на голосование отводится 60 дней. При этом до июня 2021 года порог составлял 10 тысяч голосов, а срок голосования - 90 дней.

Петиции могут касаться любого вопроса, который входит в компетенцию горсовета, городской администрации и их структурных подразделений.

Источник фото: ua.depositphotos.com