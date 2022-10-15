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В Киеве в наземном общественном транспорте теперь можно рассчитываться банковской картой
С 15 октября в наземном коммунальном общественном транспорте Киева приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Теперь для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте являются фирменные наклейки на валидаторах.
Сервис позволяет пользоваться также и приложением Киев Цифровой, и картой киевлянина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен.
Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей карте Киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.
Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.
"В течение двух-трех следующих недель система будет работать уже на всех маршрутах и на всех видах коммунального наземного общественного транспорта", - сообщил Кличко.
Отметим, в киевском метрополитене оплата проезда по банковской карте уже работает длительное время.
Напомним, в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.