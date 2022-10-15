В Києві в наземному громадському транспорті відтепер можна разраховуватися банківською карткою

З 15 жотня в наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Тепер для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.

Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту", - зазначив Кличко.

Зазначимо, у київському метрополітені оплата проїзду банківською карткою вже працює тривалий час.

Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.