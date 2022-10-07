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Транспорт
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10 жовтня відновлює свою роботу Київський фунікулер

10 жовтня відновлює свою роботу Київський фунікулер

В понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. Кияни та гості міста зможуть скористатися приємними поїздками на столичному підйомнику.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Він нагадав, що навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер, за участі волонтерів, законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях.

У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили колії та контактну мережу.

"Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері", - підкреслив Кличко.

Фото 2 — 10 жовтня відновлює свою роботу Київський фунікулер

Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги. 

Автор:
Світлана Манько