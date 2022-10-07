В понедельник, 10 октября, возобновляет свою работу Киевский фуникулер. Киевляне и гости города смогут воспользоваться приятными поездками на столичном подъемнике.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер при участии волонтеров законсервировали. Ведь подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

Особой ценностью памятника есть витражи авторства украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты, размещенные в вестибюлях.

В июне фуникулер прошёл плановый ежегодный ремонт. В ходе работ специалисты "Киевпасстранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движителей и систем подъемника.

Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути и контактную сеть.

"Фуникулер подготовлен к восстановлению эксплуатации, запуск подъемника получил согласование от органов защиты культурного наследия. Так что с понедельника уже можно воспользоваться приятными поездками на столичном фуникулере", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.