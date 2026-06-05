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Украинцы массово получают фейковые платежки за свет: как действует мошенническая схема

экран ПК, женщина
Украинцы получают фейковые счета за свет / Freepik

В Украине зафиксирована новая волна кибермошенничества, связанная с оплатой коммунальных услуг. Граждане массово получают на электронную почту и мессенджеры фальшивые счета на оплату электроэнергии. Эти письма и сообщения злоумышленники посылают якобы от имени Министерства энергетики Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

"Министерство энергетики Украины отмечает, что ведомство никогда не осуществляло и не производит рассылки никаких платежных писем потребителям", — говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения.

Официально расчеты производят только те предприятия, с которыми у каждого потребителя подписаны индивидуальные договоры.

Эта фишинговая схема работает по четкому алгоритму. Мошенники пытаются запутать потребителя, чтобы заставить его действовать быстро. Главные риски для пользователей при переходе по подобным сообщениям включают:

  • переход по подозрительным ссылкам под предлогом быстрой оплаты долга;
  • угон персональных данных пользователя;
  • излом личных страниц в социальных сетях;
  • получение полного контроля за банковскими счетами людей.

Ранее НБУ также предупреждал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылали письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.

Автор:
Татьяна Ковальчук