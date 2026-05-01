ГНС предупреждает о фейковых письмах налогоплательщикам: в чем опасность

Налогоплательщики в Украине массово получают электронные письма, которые выдают себя за официальные уведомления Государственной налоговой службы. В теме таких писем часто упоминаются якобы "разногласия в отчетности", однако эти сообщения не имеют никакого отношения к ГНС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

В налоговой службе подчеркивают, что речь идет о фишинговой кампании, которая осуществляется по сторонним электронным адресам. Такие письма могут содержать вредоносные вложения или ссылки, открытие которых создает риск заражения компьютера и получения несанкционированного доступа к устройствам пользователей.

В Государственной налоговой службе подчеркивают, что у всех официальных электронных адресов есть домен @tax.gov.ua. В частности, официальный почтовый ящик службы – [email protected].

Если письмо поступило из другого домена, это является прямым признаком подделки.

Самые распространенные риски

Специалисты по кибербезопасности обращают внимание, что особую опасность представляют вложения в форматах .pdf, .zip, .rar, а также файлы .exe и .scr. В них может быть скрыто программное обеспечение для удаленного контроля устройства.

Рекомендации для налогоплательщиков

ДПС призывает соблюдать базовые правила кибергигиены:

не открывать подозрительные вложения и файлы

проверять адрес отправителя перед открытием письма

не переходить по сомнительным ссылкам

дополнительно проверять информацию даже в случае знакомых контактов

В ведомстве отмечают, что подобные атаки направлены на угон данных и могут использоваться для доступа к персональной или корпоративной информации.

Напомним, НБУ также предупреждал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылали письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.