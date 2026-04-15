Мошенники атакуют украинские компании под видом внеплановых проверок Гоструда

Предупреждение
Мошенники атакуют украинские компании под видом внеплановых проверок Гоструда / Государственная служба Украины по вопросам труда

В Украине зафиксирована масштабная фишинговая атака на предпринимателей. Злоумышленники массово рассылают электронные письма от имени Государственной службы Украины по труду, угрожая внеплановыми проверками для выманивания конфиденциальной документации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальную оговорку ведомства.

Целью злоумышленников является сбор корпоративных данных и заражение рабочих компьютеров вредоносным программным обеспечением.

Как распознать поддельный запрос

Киберпреступники используют искусно поддельные документы на псевдоофициальных бланках с вымышленными номерами и фамилиями чиновников.

Ключевые маркеры мошенничества:

  • Подозрительные вложения: письма содержат архивы или ссылки на файлы, которые якобы объясняют требования проверки.
  • Неофициальные адреса: рассылка идет по сторонним сервисам, а не из государственного домена.
  • Срочность: от бизнеса требуют немедленно предоставить документы по трудовым отношениям или охране труда.

В Гоструде отмечают, что официальная переписка ведется исключительно из домена @dsp.gov.ua, а все легитимные запросы обязательно скрепляются квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Меры предосторожности для предпринимателей

Специалисты призывают руководителей и кадровиков не открывать вложенные файлы и не переходить по ссылкам в подозрительной почте. Все попытки получения фейковых писем необходимо сообщать Киберполиции или СБУ для блокирования преступных сетей.

Напомним, в марте российские хакеры массово взламывали Signal и WhatsApp , атакуя аккаунты военных и должностных лиц для похищения доступа к частным перепискам.

