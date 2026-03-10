Хакеры из РФ массово взламывают Signal и WhatsApp: кого атакуют и как

Российские хакеры, связанные с Кремлем, массово похищают доступ к аккаунтам Signal и WhatsApp.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на спецслужбы Нидерландов. (AIVD и MIVD).

Сообщается, что в поле зрения россиян есть военные, чиновники, дипломаты и журналисты. Злоумышленники мошенническими манипуляциями и обманом заставляют пользователей передать коды верификации и PIN-коды.

Как российские боты взламывают Signal

Для этого враг использует фейковые чат-боты, которые выдают себя за "службу поддержки Signal". Также хакеры используют функцию "связанных устройств", что позволяет им незаметно читать переписку и просматривать чат-группы жертвы.

Signal отреагировали на инцидент и объяснили, что шифрование мессенджера соответствует всем показателям надежности, однако атака заключается в выманивании паролей доступа.

"Эти атаки были совершены с помощью сложных фишинговых кампаний, разработанных для того, чтобы обманом заставить пользователей поделиться информацией – SMS-кодами и/или PIN-кодом Signal – для получения доступа к аккаунтам пользователей", – отметили в компании.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев быть бдительными.

"Служба поддержки ни одного мессенджера не будет запрашивать ваш верификационный код или PIN-код через чат. Регулярно проверяйте список подключенных устройств в настройках приложения. Если вы заметили в группах "двойников" контактов или неизвестных участников, немедленно сообщите об этом администратору и измените настройки безопасности", – отметили в ЦП.

Напомним, Украина, Румыния и Молдова создали киберальянс для противодействия гибридным угрозам .