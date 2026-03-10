Хакери з РФ масово зламують Signal та WhatsApp: кого атакують і як

Російські хакери, повʼязані з Кремлем, масово викрадають доступи до акаунтів Signal та WhatsApp.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України з посиланням на спецслужби Нідерландів (AIVD та MIVD).

Повідомляється, що в полі зору росіян є військові, посадовці, дипломати та журналісти. Зловмисники шахрайськими маніпуляціями та обманом змушують користувачів передати коди верифікації та PIN-коди.

Як російські боти зламують Signal

Для цього ворог використовує фейкових чат-ботів, які видають себе за "службу підтримки Signal". Також хакери використовують функцію "пов’язаних пристроїв", що дозволяє їм непомітно читати листування та переглядати чат-групи жертви.

У Signal відреагували на інцидент та пояснили, що шифрування месенджера відповідає усім показникам надійності, проте атака полягає у виманюванні паролів доступу.

"Ці атаки були здійснені за допомогою складних фішингових кампаній, розроблених для того, щоб обманом змусити користувачів поділитися інформацією – SMS-кодами та/або PIN-кодом Signal – для отримання доступу до облікових записів користувачів", – зазначили у компанії.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців бути пильними.

"Служба підтримки жодного месенджера не запитуватиме ваш код верифікації чи PIN-код через чат. Регулярно перевіряйте список підключених пристроїв у налаштуваннях додатка. Якщо ви помітили у групах "двійників" контактів або невідомих учасників, негайно повідомте про це адміністратора та змініть налаштування безпеки", – зазначили у ЦПД при РНБО.

Нагадаємо, Україна, Румунія та Молдова створили кіберальянс для протидії гібридним загрозам.