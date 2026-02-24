Україна, Румунія та Молдова створили кіберальянс для протидії гібридним загрозам

Україна, Румунія та Молдова домовилися про створення регіонального кіберальянсу для спільної протидії кібератакам і гібридним загрозам та розвитку кібербезпекових технологій. Відповідний меморандум підписали під час Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, передає Delo.ua .

Документ уклали Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України, Національний директорат кібербезпеки Румунії та Агентство кібербезпеки Молдови. Ініціатива отримала назву Cyber Alliance for Regional Resilience і передбачає створення структурованого механізму співпраці у сфері кіберзахисту.

Альянс має посилити координацію між країнами під час транскордонних кіберінцидентів, забезпечити обмін аналітикою та практичним досвідом, а також сприяти впровадженню сучасних технологічних рішень для захисту критичної інфраструктури. Окрему роль у співпраці відіграватиме український досвід протидії кібератакам під час повномасштабної війни.

"Кібербезпека — це командна гра. Україна використає весь свій досвід, щоб зробити цей альянс ефективним і результативним", — заявила Наталія Ткачук, керівниця Служби з питань інформаційної та кібербезпеки Апарату РНБО, секретар Національного координаційного центру кібербезпеки.

Україна та Нідерланди створюють кіберфонд на €2,5 млн

Окрім цього, під час форуму Україна та Нідерланди анонсували запуск спільної B2B-платформи з фондом 2,5 млн євро для розвитку кібербезпекових продуктів.

Ініціаторами виступили Міністерство закордонних справ Нідерландів та Національний координаційний центр кібербезпеки України. Фонд має підтримати створення інноваційних рішень і технологій, орієнтованих як на український, так і на глобальний ринок.

Йдеться, зокрема, про розвиток спільних продуктів у сфері захисту критичної інфраструктури, протидії кібератакам і технологій подвійного призначення.

Стартапи і корпорації представили кіберрішення

Форум також став майданчиком для демонстрації нових технологій. У межах виставкової зони Trusted Solutions Expo свої рішення представили 17 українських і міжнародних компаній та 8 стартапів.

Вони презентували продукти у сферах:

кібербезпеки

штучного інтелекту

blockchain

технологій подвійного призначення

Організатори зазначають, що форум став платформою для встановлення партнерств між бізнесом, інвесторами та державним сектором.

