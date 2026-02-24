Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна, Румунія та Молдова створили кіберальянс для протидії гібридним загрозам

Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, Україна, Румунія та Молдова, кіберальянс
Фото: Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026

Україна, Румунія та Молдова домовилися про створення регіонального кіберальянсу для спільної протидії кібератакам і гібридним загрозам та розвитку кібербезпекових технологій. Відповідний меморандум підписали під час Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, передає Delo.ua.

Документ уклали Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України, Національний директорат кібербезпеки Румунії та Агентство кібербезпеки Молдови. Ініціатива отримала назву Cyber Alliance for Regional Resilience і передбачає створення структурованого механізму співпраці у сфері кіберзахисту.

Альянс має посилити координацію між країнами під час транскордонних кіберінцидентів, забезпечити обмін аналітикою та практичним досвідом, а також сприяти впровадженню сучасних технологічних рішень для захисту критичної інфраструктури. Окрему роль у співпраці відіграватиме український досвід протидії кібератакам під час повномасштабної війни.

"Кібербезпека — це командна гра. Україна використає весь свій досвід, щоб зробити цей альянс ефективним і результативним", — заявила Наталія Ткачук, керівниця Служби з питань інформаційної та кібербезпеки Апарату РНБО, секретар Національного координаційного центру кібербезпеки.

Україна та Нідерланди створюють кіберфонд на €2,5 млн

Окрім цього, під час форуму Україна та Нідерланди анонсували запуск спільної B2B-платформи з фондом 2,5 млн євро для розвитку кібербезпекових продуктів.

Ініціаторами виступили Міністерство закордонних справ Нідерландів та Національний координаційний центр кібербезпеки України. Фонд має підтримати створення інноваційних рішень і технологій, орієнтованих як на український, так і на глобальний ринок.

Йдеться, зокрема, про розвиток спільних продуктів у сфері захисту критичної інфраструктури, протидії кібератакам і технологій подвійного призначення.

Стартапи і корпорації представили кіберрішення

Форум також став майданчиком для демонстрації нових технологій. У межах виставкової зони Trusted Solutions Expo свої рішення представили 17 українських і міжнародних компаній та 8 стартапів.

Вони презентували продукти у сферах:

  • кібербезпеки
  • штучного інтелекту
  • blockchain
  • технологій подвійного призначення

Організатори зазначають, що форум став платформою для встановлення партнерств між бізнесом, інвесторами та державним сектором.

Нагадаємо, що хакери перевірили систему забезпечення українського війська DOT-Chain.

Автор:
Алік Сахно