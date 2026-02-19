Україна та США працюють над енергетичної угодою: планується співпраця за трьома напрямами

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із главою Міністерства енергетики США Крісом Райтом, під час якої сторони домовилися про постачання американського скрапленого газу та співпрацю у ядерній сфері

Як пише Delo.ua, про це Денис Шмигаль повідомив у телеграм.

За його словами, що Україна та США обговорили перспективи співпраці і домовились працювати над майбутньою енергетичною угодою.

Зокрема планується співпраця за трьома напрямами:

постачання американського скрапленого природного газу (СПГ),

використання української газотранспортної системи та підземних сховищ газу,

ядерна енергетика.

"Постачання американського скрапленого природного газу. Найбільш ефективним інструментом для цього є Вертикальний газовий коридор - вже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що окремо сторони розглянули використання української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Як зауважив міністр, Україна може стати регіональним хабом для американського СПГ, особливо на тлі поступової відмови європейських країн від російського палива.

"Ядерна енергетика. Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, перша у 2026 році партія американського скрапленого природного газу (LNG) вже прибула в Україну. Поставка організована НАК “Нафтогаз” у партнерстві з польським державним концерном Orlen.

У рамках співпраці до кінця 2026 року Україна очікує отримати близько 1 млрд кубометрів LNG.