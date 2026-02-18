Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна пропонує міжнародним партнерам триступеневу систему координації енергетичної безпеки

Україна презентує партнерам три рівні координації енергетичної безпеки
Україна презентує партнерам три рівні координації енергетичної безпеки

Україна презентувала міжнародним партнерам єдину систему координації енергетичної безпеки, щоб протидіяти масованим атакам Росії на енергетичні об’єкти та гарантувати стабільність енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Пропонована Energy Task Force складається з трьох рівнів:

Політичний – Координаційна група з питань енергетичної безпеки України ("енергетичний Рамштайн") на міністерському рівні. Це стратегічний центр ухвалення рішень із щоквартальними зустрічами.

Робочий – операційний центр у Києві, який перетворює політичні рішення на конкретні дії, фіналізує домовленості, готує проєкти рішень та відстежує виконання зобов’язань.

Технічний – формує перелік потреб, розробляє технічні рішення, контролює постачання та залучає приватний сектор.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Автор:
Тетяна Гойденко