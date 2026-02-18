Україна пропонує міжнародним партнерам триступеневу систему координації енергетичної безпеки

Україна презентувала міжнародним партнерам єдину систему координації енергетичної безпеки, щоб протидіяти масованим атакам Росії на енергетичні об’єкти та гарантувати стабільність енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Пропонована Energy Task Force складається з трьох рівнів:

Політичний – Координаційна група з питань енергетичної безпеки України ("енергетичний Рамштайн") на міністерському рівні. Це стратегічний центр ухвалення рішень із щоквартальними зустрічами.

Робочий – операційний центр у Києві, який перетворює політичні рішення на конкретні дії, фіналізує домовленості, готує проєкти рішень та відстежує виконання зобов’язань.

Технічний – формує перелік потреб, розробляє технічні рішення, контролює постачання та залучає приватний сектор.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.