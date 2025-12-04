Запланована подія 2

Держбюджет-2026: на зміцнення енергетичної безпеки закладено майже 21 млрд гривень

На енергобезпеку у держбюджеті на 2026 рік закладено 21 млрд грн / Depositphotos

Вчора, 3 грудня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні Закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Ключовими пріоритетами визначено оборону, безпеку та стійкість країни. Особливу увагу приділено зміцненню енергетичної безпеки, на що закладено майже 21 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, підтримку ядерної безпеки та реалізацію масштабних інвестиційних проєктів.

Основні видатки:

  • відновлення та розвиток енергетичної інфраструктури – 3,7 млрд грн; 
  • впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектору – понад 11 млн грн; 
  • фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів – майже 81 млн грн; 
  • виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво та експлуатація комплексу "Вектор" – 714 млн грн; 
  • підтримку у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС – 1,6 млрд грн; 
  • підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і обов'язкового відселення – понад 490,6 млн грн; 
  • радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення – понад 166,4 млн грн; 
  • бюджетні програми, які фінансуються з міжнародних кредитів, для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів – майже 10 млрд грн.

За даними Міненерго, такі проєкти стосуються реконструкції гідроелектростанцій, підвищення надійності постачання електроенергії в Україні, підтримки критично необхідної розподіленої генерації та модернізації підстанцій тощо.

Нагадаємо, у наступному році видатки та надання кредитів з держбюджету плануються на рівні 4,84 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Автор:
Тетяна Ковальчук