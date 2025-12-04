Госбюджет-2026: на укрепление энергетической безопасности заложено почти 21 млрд гривен

Вчера, 3 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Ключевыми приоритетами определены оборона, безопасность и устойчивость страны. Особое внимание уделено укреплению энергетической безопасности, на что заложено около 21 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Эти средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, поддержку ядерной безопасности и реализацию масштабных инвестиционных проектов.

Основные расходы:

восстановление и развитие энергетической инфраструктуры – 3,7 млрд грн;

внедрение Программы реформирования и развития энергетического сектора – более 11 млн грн.;

физическая защита ядерных установок и ядерных материалов – около 81 млн грн;

выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство и эксплуатация комплекса "Вектор" – 714 млн грн;

поддержку в безопасном состоянии блоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС – 1,6 млрд грн;

поддержка экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и обязательного отселения – более 490,6 млн грн.;

радиологическая защита населения и экологическое оздоровление территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению – более 166,4 млн грн;

бюджетные программы, финансируемые по международным кредитам, для подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов – около 10 млрд грн.

По данным Минэнерго, такие проекты касаются реконструкции гидроэлектростанций, повышения надежности снабжения электроэнергией в Украине, поддержки критически необходимой распределенной генерации и модернизации подстанций.

Напомним, в следующем годурасходы и предоставление кредитов из госбюджета планируются на уровне 4,84 трлн грн, что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.