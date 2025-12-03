Держбюджет-2026: Україна розраховує на понад 2 трильйони гривень від міжнародних партнерів

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік. Потреба у зовнішній підтримці на наступний рік становитиме 2 трлн 79 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Передбачається залучення ресурсів від Світового банку, ЄС, Великої Британії, МВФ та країн "Великої сімки", — зазначили в Мінфіні.

Підтримка партнерів

Важливо, що сьогодні Європейська Комісія (ЄК) представила два ключові рішення, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості України протягом 2026–2027 років.

Два ключові фінансові рішення ЄК:

Запозичення ЄС (на основі бюджету). Забезпечення фінансової підтримки через запозичення, які спиратимуться на бюджет ЄС ("запас"). "Репараційний кредит" (на основі заморожених активів РФ). Надання Комісії повноважень на запозичення залишків готівки у фінансових установах ЄС, де зберігаються іммобілізовані активи Центрального банку Росії.

Ці пропозиції підкреслюють зобов'язання ЄС підтримувати Україну не лише у захисті суверенітету та державних функцій, але й розглядаються як стратегічна інвестиція в безпеку всієї Європи.

Крім того, наприкінці листопада Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки. Нова програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку.

МВФ відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість попри нові російські атаки по енергетичній інфраструктурі, але ризики залишаються дуже високими.

Рішення ради директорів МВФ щодо запуску програми фінансової підтримки України очікується в січні, тоді ж надійде й перша виплата.