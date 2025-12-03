"Репараційний кредит" та запозичення: Єврокомісія представила два шляхи фінансування України на 2026–2027 роки

Європейська Комісія (ЄК) представила два ключові рішення, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості України протягом 2026–2027 років в умовах триваючої російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄК.

Ці пропозиції, що складаються з комплексного набору п'яти правових документів, є відповіддю на зобов'язання Європейської Ради від 23 жовтня 2025 року щодо підтримки майбутніх бюджетних та оборонних потреб України.

"Завдяки сьогоднішнім пропозиціям ми забезпечимо Україні засоби для самозахисту та просування мирних переговорів з позиції сили. Ми пропонуємо рішення, які допоможуть покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років, підтримати державний бюджет та зміцнити її оборонну промисловість, а також її інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу", — зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Які рішення пропонує ЄК?

Оскільки Росія не демонструє готовності до справедливого миру, фінансове навантаження на Україну продовжує зростати. Тому стійка та гнучка підтримка з боку ЄС стає критично важливою, незалежно від того, перебуває країна у стані війни чи миру. Ці ініціативи висунуті на тлі інтенсивного посилення атак Росії на українську інфраструктуру та зростання гібридних загроз проти держав-членів ЄС.

Два ключові фінансові рішення ЄК:

Запозичення ЄС (на основі бюджету). Забезпечення фінансової підтримки через запозичення, які спиратимуться на бюджет ЄС ("запас").

"Репараційний кредит" (на основі заморожених активів РФ). Надання Комісії повноважень на запозичення залишків готівки у фінансових установах ЄС, де зберігаються іммобілізовані активи Центрального банку Росії.

Ці пропозиції підкреслюють зобов'язання ЄС підтримувати Україну не лише у захисті суверенітету та державних функцій, але й розглядаються як стратегічна інвестиція в безпеку всієї Європи.

Механізми та гарантії

Пакет включає низку гарантій для захисту держав-членів та фінансових установ від можливих заходів у відповідь з боку Росії, а також від незаконної експропріації в юрисдикціях, дружніх до Росії. Для покриття будь-якого залишкового ризику передбачено потужний механізм солідарності, підкріплений двосторонніми національними гарантіями або бюджетом ЄС.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: "Завдяки сьогоднішнім пропозиціям ми забезпечимо Україні засоби для самозахисту та просування мирних переговорів з позиції сили. Ми пропонуємо створити "Репараційний кредит", використовуючи залишки готівки з іммобілізованих російських активів у ЄС, з надійними гарантіями для наших держав-членів. Ми збільшуємо вартість агресивної війни Росії".

Наступні кроки передбачають швидкий прогрес у Європейському Парламенті та Раді. Очікується, що наступне засідання Європейської Ради 18-19 грудня має визначити чіткі зобов'язання щодо подальших дій.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що Європейський Союз представить законодавчу пропозицію, що дозволяє використати заморожені активи РФ для так званого "репараційного кредиту" Україні на €140 млрд.