ЄС вважає заморожені російські активи основним джерелом для фінансування України

Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що країни ЄС намагатимуться ухвалити політичне рішення про використання заморожених російських активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня.

За словами співрозмовників агенства, ЄС розглядає цей крок як єдиний реальний спосіб забезпечити стійке фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Після досягнення політичної згоди, буде підготовлена юридична пропозиція щодо механізму вивільнення коштів до другого кварталу наступного року.

Європейська комісія, зі свого боку, просуває ідею так званої "репараційної позики", яка не передбачає повного вилучення російських активів і буде повернута лише у випадку, якщо Росія компенсує завдані Україні збитки.

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Координація щодо використання заморожених активів також ведеться з союзниками з G7, зокрема США та Великою Британією. Загалом країни G7 заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд доларів.

Конфіскація заморожених активів РФ

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Протягом тривалого часу союзники України обговорювали можливість використання заморожених активів для відновлення країни після війни.

Україна повідомила західним партнерам, що надання їй лише відсотків з заморожених російських активів буде недостатнім для покриття збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати самі активи в повному обсязі.

13 червня 2024 року на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.