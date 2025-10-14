ЕС считает замороженные российские активы основным источником финансирования Украины

Европейский Союз все больше убежден, что использование около 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что страны ЕС постараются принять политическое решение об использовании замороженных российских активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе.

По словам собеседников агентства, ЕС рассматривает этот шаг как единственный реальный способ обеспечить устойчивое финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

После достижения политического согласия будет подготовлено юридическое предложение по механизму высвобождения средств ко второму кварталу следующего года.

Европейская комиссия, со своей стороны, продвигает идею так называемого "репарационного займа", которая не предполагает полного изъятия российских активов и будет возвращена только в случае, если Россия компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Координация использования замороженных активов также ведется с союзниками из G7, в том числе США и Великобританией. В общей сложности страны G7 заморозили активы российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов.

Конфискация замороженных активов РФ

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, 260 до 350 млрд евро.

В течение продолжительного времени союзники Украины обсуждали возможность использования замороженных активов для восстановления страны после войны.

Украина сообщила западным партнерам, что предоставление ей только процентов по замороженным российским активам будет недостаточным для покрытия ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить сами активы в полном объеме.

13 июня 2024 года на полях саммита G7 лидеры стран Большой семерки достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов в рамках новой инициативы — экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.