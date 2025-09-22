Макрон выступил против конфискации российских активов: нарушает международное право и спровоцирует хаос

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что идея конфискации замороженных российских активов противоречит международному праву и может стать "началом полного хаоса".

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил в интервью CBS News.

Европа не будет конфисковать российские замороженные активы

"По замороженным активам, мы все очень привержены соблюдению международных правил. И вы не можете конфисковать эти активы у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право. Потому что именно в этом наша проблема повсюду", - подчеркнул Макрон.

По его словам, Франция будет оставаться "предсказуемой" и не будет делать невозможные вещи с замороженными активами.

"Если мы говорим о Ближнем Востоке, если мы говорим о ситуации в Украине — когда некоторые страны начинают не уважать международные законы и когда мы оказываемся недостаточно сильными, это начало полного хаоса. Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предполагаем и не будем делать невозможные вещи с этими замороженными активами", - заявил Макрон.

Усилить санкционное давление на Россию

Президент Франции настаивает на необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию с одновременным поиском путей возвращения ее в процесс мирных переговоров.

Макрон убежден, что международное сообщество должно применять точечные механизмы влияния, чтобы вынудить Россию прекратить боевые действия на территории Украины и возобновить дипломатический диалог.

Конфискация замороженных активов РФ

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, 260 до 350 млрд евро.

В течение продолжительного времени союзники Украины обсуждали возможность использования замороженных активов для восстановления страны после войны.

Украина сообщила западным партнерам, что предоставление ей только процентов по замороженным российским активам будет недостаточным для покрытия ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить сами активы в полном объеме.

13 июня 2024 года на полях саммита G7 лидеры стран Большой семерки достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов в рамках новой инициативы — экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.