Украина начала масштабную сертификацию государственных зданий

Государственные учреждения Украины получили 455 энергетических сертификатов в рамках программы Госэнергоэффективности и ОАО "Фонд декарбонизации Украины". Документы охватили больницы, школы, детсады, университеты, пожарные части и другие объекты социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

Речь идет о государственной программе, финансируемой из Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Сертификация позволяет оценить реальное энергопотребление зданий, определить класс энергоэффективности и сформировать перечень мер по сокращению затрат энергии.

По словам главы Госэнергоэффективности Анны Замазеевой, сертификаты получили объекты в разных городах, в частности, детские сады в Киеве, Кропивницком, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах.

Она подчеркнула, что именно такие учреждения приоритетны для энергомодернизации, поскольку ежедневно обеспечивают базовые потребности граждан.

Энергетический сертификат также является обязательным условием участия в государственных программах поддержки — в частности, для получения льготных кредитов, грантов и компенсаций на модернизацию зданий.

По данным ведомства, уже собрано около 3000 заявок на последующую сертификацию объектов по всей стране. Параллельно реализуется программа по установке солнечных электростанций с системами накопления энергии на критически важных объектах, таких как больницы и спасательные подразделения.

Программа энергосертификации является частью имплементации европейских директив в сфере энергоэффективности и элементом Национального плана по энергетике и климату до 2030 года.

Массовая сертификация государственных построек создает базу для энергомодернизации и привлечения инвестиций. Это позволяет перейти от оценки состояния инфраструктуры к практическому сокращению энергопотребления и расходов бюджета.

Напомним, в апреле правительство приняло постановление об увеличении капитала государственного "Фонда энергоэффективности" на 629,7 млн. грн. Общий ресурс Фонда теперь составляет более 3,6 млрд. грн. Эти финансы предназначены для поддержки ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

Автор:
Татьяна Гойденко