Фонд энергоэффективности увеличил финансирование программы "Энергодом"

Фонд энергоэффективности Украины объявил увеличение финансирования программы "Энергодом", которая направлена на поддержку энергомодернизации многоквартирных домов для участвующих в программе объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Теперь все ОСМД, являющиеся участниками программы и еще не завершившие свои проекты, получат дополнительные 20% к сумме гранта на строительные работы (ранее это касалось только первых 500 участников). Это значительно увеличивает финансовую поддержку для проведения энергоэффективных мероприятий.

Для участников, реализующих проекты по пакету мероприятий "А", включающему модернизацию инженерных сетей дома, компенсация вырастет с 40% до 60% стоимости строительных работ. Те, кто внедряет более комплексные проекты по пакету "Б", дополнительно включающему утепление, получат 70% компенсации вместо предыдущих 50%.

Сообщается, что эти изменения касаются не только новых участников, но и тех ОСМД, которые уже подали заявки на верификацию, но еще не получили окончательного одобрения. Они также могут рассчитывать на перерасчет гранта в соответствии с новыми условиями.

Фонд энергоэффективности планирует опубликовать обновленную версию программы "Энергодом" и все сопроводительные документы на своем официальном сайте.

Добавим, что ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

Премьер-министр Денис Шмигаль обратился к местным властям с просьбой активнее включаться в подготовку проектов по установке когенерационных и других энергетических установок. По его словам, на центральном уровне уже есть договоренности о поставке 150 таких установок от партнеров.

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