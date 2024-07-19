Фонд енергоефективності збільшив фінансування програми "Енергодім"

Фонд енергоефективності України оголосив збільшення фінансування програми "Енергодім", яка спрямована на підтримку енергомодернізації багатоквартирних будинків для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які беруть участь у програмі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Тепер всі ОСББ, які є учасниками програми і ще не завершили свої проєкти, отримають додаткові 20% до суми гранту на будівельні роботи (раніше це стосувалося лише перших 500 учасників). Це значно збільшує фінансову підтримку для проведення енергоефективних заходів.

Для учасників, які реалізують проєкти за пакетом заходів "А", що включає модернізацію інженерних мереж будинку, компенсація зросте з 40% до 60% вартості будівельних робіт. Ті, хто впроваджує більш комплексні проєкти за пакетом "Б", який додатково включає утеплення, отримають 70% компенсації замість попередніх 50%.

Повідомляється, що ці зміни стосуються не лише нових учасників, але й тих ОСББ, які вже подали заявки на верифікацію, але ще не отримали остаточного схвалення. Вони також можуть розраховувати на перерахунок гранту відповідно до нових умов.

Фонд енергоефективності планує опублікувати оновлену версію програми "Енергодім" та всі супровідні документи на своєму офіційному сайті.

Додамо, що ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до місцевої влади з проханням активніше включатися у підготовку проєктів з встановлення когенераційних та інших енергетичних установок. За його словами, на центральному рівні вже є домовленості про поставку 150 таких установок від партнерів.

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