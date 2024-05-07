В Україні почала діяти нова програма "ГрінДІМ": хто може отримати фінансування

Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила нову програму “ГрінДІМ”, спрямовану на стимулювання використання альтернативних джерел енергії. Програма починає діяти 7 травня 2024 року, повідомляє Міністерство відновлення України.

Зазначається, що учасниками програми можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

У межах програми Фонд енергоефективності надаватиме учасникам фінансування на часткове відшкодування вартості теплових насосів (для потреб опалення та гарячого водопостачання) і сонячних електростанцій (СЕС), а також сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту і після реалізації проєкту.

Згідно з умовами, фонд фінансуватиме учасників програми “ГрінДІМ” у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Грант також включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності.

Сума гранту становить 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. Отже, на встановлення СЕС учасники можуть отримати 1 мільйон гривень, а на встановлення теплових насосів - 2 мільйони гривень.

Водночас грант на компенсацію витрат за послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку - до 15 тисяч гривень. Додатково встановлені граничні суми грантів на одиницю потужності обладнання.

Нагадаємо, від квітня Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розробляє програму компенсації українцям тіла кредиту на встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах. Ідея полягає в тому, щоб за рахунок додаткового фінансування, яке знайде Фонд, власники приватних домогосподарств могли взяти споживчі позики в банках-партнерах нової бюджетної програми для компенсації тіла кредитів, виданих для встановлення сонячних панелей.

Бізнес на шляху до енергоефективності

На тлі масованих атак країни-агресора РФ по українській енергоструктурі “Укренерго” пропонує підприємствам розглянути можливість власного виробництва електроенергії задля збільшення енергетичної незалежності.

Водночас деякі українські підприємства уже оснащуються альтернативними джерелами електроенергії. Група компаній “Епіцентр” планує значно розширити проєкт зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та обладнати сонячними панелями не лише власні торгові й логістичні центри, але й виробничі потужності.

Цьогоріч компанія вже ввела в експлуатацію нову СЕС потужністю понад 1 МВт на даху відкритого в Києві ТЦ "Епіцентр" на вул. Бальзака у Києві та планує обладнати сонячними панелями ще 17 торговельних і логістичних об'єктів, що дасть змогу збільшити сумарну потужність СЕС на 25 МВт.

Мережа ОККО також продовжує укомплектовувати свої автозаправні комплекси сонячними електростанціями, які розміщуються на даху операторної та над паливороздавальними колонками і дають змогу частково забезпечити електроенергією потреби АЗК, заощаджуючи на її закупівлі на енергоринку. Дахові СЕС працюють вже на понад 140 АЗК ОККО, 14 з них введено в експлуатацію у січні-лютому 2024 року.