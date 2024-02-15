Сонячні електростанції працюють вже на 140 АЗК мережі ОККО

Мережа ОККО продовжує укомплектовувати свої автозаправні комплекси сонячними електростанціями, які розміщуються на даху операторної та на даху над паливороздавальними колонками і дають змогу частково забезпечити електроенергією потреби АЗК, заощаджуючи на її закупівлі на енергоринку.

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Дахові СЕС працюють вже на 140 АЗК ОККО, 14 з них введено в експлуатацію у січні-лютому 2024 року.

За 2023 рік мережа ОККО поповнилася 60-ма новими СЕС. Найбільша кількість з них введена у Львівській області – 16. Також, 13 СЕС встановлено у Івано-Франківській області, 12 – у Києві і Київській області, 6 – у Вінницькій, 6 – у Закарпатській, 3 – у Тернопільській та 2 – у Чернівецькій, по 1 – у Черкаській та Хмельницькій областях. У січні-лютому СЕС встановлені на 10 АЗК у м. Київ і 1 – у Київській області, на 2 у Житомирській області і 1 – у Закарпатській.

У 2024 році ОККО планує встановити СЕС ще на 50-70 АЗК. Наразі триває робота по проведенню тендерів і укладанню договорів з переможцями, після чого будуть розпочаті роботи зі встановлення СЕС.

ДОВІДКА:

Мережа АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входить до складу OKKO Group та є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні. У структурі компанії також мережа закладів харчування в дорозі, стаціонарні та мобільні лабораторії контролю якості нафтопродуктів тощо.

Підрозділи компанії займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажами нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального.

Для отримання додаткової інформації про компанію - https://www.okko.ua/