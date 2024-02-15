Солнечные электростанции работают уже на 140 АЗК сети ОККО

Сеть ОККО продолжает укомплектовывать свои автозаправочные комплексы солнечными электростанциями, которые размещаются на крыше операторной и на крыше над топливораздаточными колонками и позволяют частично обеспечить электроэнергией потребности АЗК, экономя ее закупки на энергорынке.

Крышные СЭС работают уже на 140 АЗК ОККО, 14 из них введены в эксплуатацию в январе-феврале 2024 года.

За 2023 год сеть ОККО пополнилась 60 новыми СЭС. Наибольшее количество из них введено во Львовской области – 16. Также, 13 СЭС установлено в Ивано-Франковской области, 12 – в Киеве и Киевской области, 6 – в Винницкой, 6 – в Закарпатской, 3 – в Тернопольской и 2 – в Черновицкой, по 1 – в Черкасской и Хмельницкой областях. В январе-феврале СЭС установлены на 10 АЗК в Киеве и 1 – в Киевской области, на 2 в Житомирской области и 1 – в Закарпатской.

В 2024 году ОККО планирует установить СЭС еще на 50-70 АЗК. В настоящее время идет работа по проведению тендеров и заключению договоров с победителями, после чего будут начаты работы по установке СЭС.

СПРАВКА :

Сеть АЗК ОККО (Концерн Галнафтогаз) входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В структуре компании также сеть заведений питания в дороге, стационарные и мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов и т.д.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажами нефтепродуктов крупной и малой группой, оказывают услуги по экспертизе качества горючего.

Для получения дополнительной информации о компании - https://www.okko.ua/