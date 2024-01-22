Группа ОККО заплатила 15,6 млрд гривен налогов и сборов за 2023 год

По итогам деятельности в 2023 году компании группы ОККО уплатили 15,591 миллиарда гривен налогов: из них 3,873 миллиарда гривен – это налоги с операционной деятельности и 11,717 миллиарда гривен – это налоги при импорте товаров. По сравнению с показателями 2022 года или довоенными показателями объемы уплаты налогов ОККО выросли более чем в 2 раза.

Если разделить налоги, уплаченные компанией с операционной деятельности, на 404 заправки сети, то получится, что каждый АЗК ОККО в 2023 году заплатил в бюджет в среднем 9 миллионов 839,06 тысяч гривен, или 819,92 тысяч гривен в месяц. Это на 18% больше, чем было зафиксировано в 2022 году.

С каждого литра реализованного топлива в 2023 году компания заплатила по 2,58 гривны налогов с операционной деятельности, тогда как в 2022-м – 2,27 гривны.

Показатель уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, военного сбора и налога на доходы физических лиц составил 9321 гривны в месяц на каждого работника ОККО.

При этом в четвертом квартале 2023 года зафиксирован самый высокий квартальный показатель налоговых отчислений. За этот период группа компаний ОККО заплатила 5,275 миллиарда гривен налогов и сборов (из них от операционной деятельности – 1,053 миллиарда гривен, при импорте – 4,222 миллиарда гривен). Это на 66% больше, чем было уплачено за первый квартал, на 74% больше – чем за второй, на 28% больше – чем за третий. Уплата налогов на 1 АЗК составила в четвертом квартале 2 671,82 тысячи гривен, или 890,61 тысячи гривен в месяц. Показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализованного топлива равнялся в четвертом квартале 2,78 гривны.

«Сегодня ОККО входит в число крупнейших налогоплательщиков Украины. Добросовестная уплата налогов – это обязанность каждого украинского бизнеса во время войны ради усиления обороноспособности государства. Поэтому, если кто-то пытается уклониться от этой обязанности, в том числе и в нашей топливной отрасли, это недопустимо ни в разрезе честной конкуренции, ни в разрезе гражданской позиции», – КОММЕНТИРУЕТ СЕО ОККО Васыль Даныляк.

Он добавляет, что ответственный и патриотический бизнес сейчас наоборот не должен ограничиваться только уплатой налогов, но и направлять дополнительные ресурсы на поддержку ВСУ и восстановление Украины. В частности, ОККО с начала полномасштабного вторжения уже передала на эти нужды более 1,3 миллиарда гривен и продолжит делать это в дальнейшем. Уже в феврале стартует новая масштабная инициатива ОККО и Фонда «Повернись живим», которая усилит ВСУ.