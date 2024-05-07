В Украине начала действовать новая программа "ГринДИМ": кто может получить финансирование

Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил новую программу “ГринДИМ”, направленную на стимулирование использования альтернативных источников энергии. Программа начинает действовать 7 мая 2024 года, сообщает Министерство восстановления Украины.

Отмечается, что участниками программы могут стать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

В рамках программы Фонд энергоэффективности будет предоставлять участникам финансирование на частичное возмещение стоимости тепловых насосов (для нужд отопления и горячего водоснабжения) и солнечных электростанций (СЭС), а также сертификации энергетической эффективности дома перед подачей заявки на получение гранта и после реализации проекта.

Согласно условиям, фонд будет финансировать участников программы "ГринДИМ" в форме гранта на безвозмездной и безвозвратной основе. Грант также включает в себя частичную компенсацию стоимости основного оборудования, дополнительных необходимых материалов и сертификации энергетической эффективности.

Сумма гранта составляет 70% от стоимости оборудования, аудита и сертификации энергетической эффективности дома. Следовательно, на установку СЭС участники могут получить 1 миллион гривен, а на установку тепловых насосов – 2 миллиона гривен.

В то же время грант на компенсацию затрат на услуги сертификации энергетической эффективности дома - до 15 тысяч гривен. Дополнительно установлены предельные суммы грантов на единицу мощности оборудования.

Напомним, с апреля Фонд развития предпринимательства (ФРП) разрабатывает программу компенсации украинцам тела кредита на установку солнечных панелей в частных домохозяйствах. Идея состоит в том, чтобы за счет дополнительного финансирования, которое найдет Фонд, владельцы частных домохозяйств могли взять потребительские ссуды в банках-партнерах новой бюджетной программы для компенсации тела кредитов, выданных для установки солнечных панелей.

Бизнес на пути к энергоэффективности

На фоне массированных атак страны-агрессора РФ по украинской энергоструктуре Укрэнерго предлагает предприятиям рассмотреть возможность собственного производства электроэнергии для увеличения энергетической независимости.

В то же время, некоторые украинские предприятия уже оснащаются альтернативными источниками электроэнергии. Группа компаний "Эпицентр" планирует значительно расширить проект по установке солнечных электростанций (СЭС) и оборудовать солнечными панелями не только собственные торговые и логистические центры, но и производственные мощности.

В этом году компания уже ввела в эксплуатацию новую СЭС мощностью более 1 МВт на крыше открытого в Киеве ТЦ "Эпицентр" по ул. Бальзака в Киеве и планирует оборудовать солнечными панелями еще 17 торговых и логистических объектов, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС на 25 МВт.

Сеть ОККО также продолжает укомплектовывать свои автозаправочные комплексы солнечными электростанциями, которые размещаются на крыше операторной и над топливораздаточными колонками и позволяют частично обеспечить электроэнергией потребности АЗК, экономя ее закупки на энергорынке. Такие СЭС работают уже более чем на 140 АЗК ОККО, 14 из них введены в эксплуатацию в январе-феврале 2024 года.