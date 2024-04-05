"Эпицентр" открывает десятый торговый центр в Киеве

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" 6 апреля пополнится новым торговым центром на Троещинском жилмассиве в Киеве на месте бывшего строительного гипермаркета "Новая Линия", на улице Бальзака, 65/1. Он станет десятым объектом сети в столице Украины.

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Об этом пишет Ассоциация ритейлеров Украины.

После перестройки общая площадь гипермаркета составляет 42 000 кв. м, а торговая площадь – 21 000 кв. м. Отметим, что с открытием нового ТЦ сеть "Эпицентр" в Украине будет насчитывать уже 72 объекта.

На первом этаже ТЦ будет работать продуктовый Food Market, аптека, зоомагазин, флора-центр и уже привычные для сети отделы с широким ассортиментом товаров для строительства, ремонта и отделки жилищ.

На втором этаже откроются Центр Мебели, Центр Техники ЭТО, отделы электротехники, половых покрытий и сантехники, товаров для сада и огорода, а также Галереи Деко, Intersport, E.Pic и Expert.

Общий ассортимент товаров в ТЦ будет насчитывать около 185 000 наименований.

Гипермаркет имеет парковку на 350 паркомест, в том числе оборудован подземный паркинг, который во время воздушных тревог можно будет использовать как укрытие, а в подвальном этаже – расположена станция подзарядки электромобилей Е1. Пользователям будет доступно оборудование для быстрой (160 кВт) и медленной (36 кВт) зарядки и система заблаговременной резервации коннекторов через платформу GO TO-U.

Сообщается, что новый ТЦ обеспечит работой более 400 человек, а отчисления в бюджетов по предварительным оценкам составят 56 млн грн.

"В этом году мы будем не только обновлять свои торговые центры, но и восстанавливать уничтоженные ТЦ и открывать совершенно новые для компании форматы", – комментирует директор розничной торговли сети Эпицентр Дмитрий Танько.

Добавим, что в результате полномасштабного вторжения было разрушено шесть ТЦ "Эпицент" в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове и Херсоне. Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работали в результате оккупации или близости к зонам боевых действий.

Также напомним, что 6 марта в результате вражеских обстрелов был разрушен торговый центр "Эпицентр" в Никополе. К счастью, обошлось без жертв.