"Епіцентр" відкриває десятий торговий центр у Києві

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" 6 квітня поповниться новим торговим центром на Троєщинському житловому масиві в Києві на місці колишнього будівельного гіпермаркету "Нова Лінія", на вулиці Бальзака, 65/1. Він стане вже десятим об’єктом мережі у столиці України.

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Про це пише Асоціація рітейлерів України.

Після перебудови загальна площа гіпермаркету становить 42 000 кв. м, а торгова площа - 21 000 кв. м. Зазначимо, що з відкриттям нового ТЦ мережа "Епіцентр" в Україні налічуватиме вже 72 об’єкти.

На першому поверсі ТЦ працюватиме продуктовий Food Market, аптека, зоомагазин, флора-центр та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель.

На другому поверсі відкриються Центр Меблів, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, відділи електротехніки, покриттів для підлоги та сантехніки, товарів для саду та городу, а також Галереї Деко, Intersport, E.Pic та Expert.

Загальний асортимент товарів у ТЦ налічуватиме майже 185 000 найменувань.

Гіпермаркет має парковку на 350 паркомісць, в тому числі обладнано підземний паркінг, який під час повітряних тривог можна буде використовувати як укриття, а в підвальному поверсі – розміщено станцію підзарядки електромобілів Е1. Користувачам буде доступне обладнання для швидкого (160 кВт) і повільного (36 кВт) заряджання та система завчасної резервації конекторів через платформу GO TO-U.

Повідомляється, що новий ТЦ забезпечить роботою понад 400 людей, а відрахування до бюджетів за попередніми оцінками становитимуть 56 млн грн.

"Цьогоріч ми будемо не лише оновлювати свої торгові центри, але й відновлювати знищені ТЦ та відкривати абсолютно нові для компанії формати”, – коментує директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Додамо,що внаслідок повномасштабного вторгнення було зруйновано шість ТЦ "Епіцент"р у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні. Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації чи близькості до зон бойових дій.

Також нагадаємо, що 6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.