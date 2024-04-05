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"Епіцентр" відкриває десятий торговий центр у Києві
Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" 6 квітня поповниться новим торговим центром на Троєщинському житловому масиві в Києві на місці колишнього будівельного гіпермаркету "Нова Лінія", на вулиці Бальзака, 65/1. Він стане вже десятим об’єктом мережі у столиці України.
Про це пише Асоціація рітейлерів України.
Після перебудови загальна площа гіпермаркету становить 42 000 кв. м, а торгова площа - 21 000 кв. м. Зазначимо, що з відкриттям нового ТЦ мережа "Епіцентр" в Україні налічуватиме вже 72 об’єкти.
На першому поверсі ТЦ працюватиме продуктовий Food Market, аптека, зоомагазин, флора-центр та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На другому поверсі відкриються Центр Меблів, Центр Техніки ЦЕ ТЕ, відділи електротехніки, покриттів для підлоги та сантехніки, товарів для саду та городу, а також Галереї Деко, Intersport, E.Pic та Expert.
Загальний асортимент товарів у ТЦ налічуватиме майже 185 000 найменувань.
Гіпермаркет має парковку на 350 паркомісць, в тому числі обладнано підземний паркінг, який під час повітряних тривог можна буде використовувати як укриття, а в підвальному поверсі – розміщено станцію підзарядки електромобілів Е1. Користувачам буде доступне обладнання для швидкого (160 кВт) і повільного (36 кВт) заряджання та система завчасної резервації конекторів через платформу GO TO-U.
Повідомляється, що новий ТЦ забезпечить роботою понад 400 людей, а відрахування до бюджетів за попередніми оцінками становитимуть 56 млн грн.
"Цьогоріч ми будемо не лише оновлювати свої торгові центри, але й відновлювати знищені ТЦ та відкривати абсолютно нові для компанії формати”, – коментує директор з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.
Додамо,що внаслідок повномасштабного вторгнення було зруйновано шість ТЦ "Епіцент"р у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні. Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації чи близькості до зон бойових дій.
Також нагадаємо, що 6 березня внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.