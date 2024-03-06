Український бізнес перевищує європейські показники отримання статусу АЕО

Українські компанії продемонстрували значний прогрес у отриманні статусу Авторизованого економічного оператора (АЕО), встановивши рекорди, які у деяких випадках перевищують результати європейських країн на аналогічних етапах впровадження програми.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Україна отримала таку можливість у 2020 році. З того часу українські компанії вже отримали 31 авторизацію (63%) АЕО на підставі базових показників, а 35% – на знижених показниках, що були введені під час воєнного стану.

Зазначається, що попри війну, український бізнес не лише використовує можливості, які відкриває статус АЕО, але й продовжує активно розвиватися, використовуючи нові сервіси та послуги для зміцнення своєї позиції на міжнародному ринку.

"Не варто очікувати у перші роки застосування програми стрімкого росту кількості авторизацій АЕО. І про це свідчить динаміка багатьох країн ЄС: "піки" показників отримання авторизацій АЕО припадали на більш віддалені роки з початку впровадження програми (від 7 до 12 років)", - наголосили у Міністерстві фінансів.

Там додали, що повільна динаміка АЕО у перші роки впровадження програми характерна для більшості європейських країн. У багатьох європейських країнах та їхніх компаніях на початкових етапах запуску програми АЕО спостерігалася низька активність участі, що було зумовлено обережним підходом до інновацій та побоюваннями щодо нових змін.

Але незважаючи на триваючу війну, українські підприємства з долучаються до програми АЕО і системи митних спрощень, активно застосовуючи нові сервіси та можливості, які раніше були недоступні, що відкриває перед ними нові перспективи для розвитку.

Згідно з повідомленням, у перші чотири роки після запуску програми АЕО у Європейському Союзі, в період з 2008 по 2011 роки, компанії з більшості країн ЄС демонстрували або аналогічні, або навіть нижчі темпи отримання статусу АЕО порівняно з Україною. У 17 країнах-членах ЄС, таких як Румунія та Словаччина, темпи були схожими, тоді як в Болгарії, Греції, Литві та інших країнах - значно нижчими. Деякі країни, зокрема Хорватія та Португалія, навіть не мали жодної авторизації АЕО за цей період.

Кількість АЕО подвоїлася за рахунок "Нова пошта Глобал" і "Стальканат"

Минулого року компанії "Нова Пошта Глобал" та "Стальканат" отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні. Завдяки цьому вони зможуть користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення.

Компанії стали третьою та четвертою в країні, які отримали пільги на митниці. До цього авторизацію АЕО отримували ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року та ТОВ "Епіцентр К" 29 червня 2023 року.

Нагадаємо, що АЕО – це особливий статус, що засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання. Такий статус надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі, за рахунок чого також можна компенсувати і ряд складнощів на кордоні, викликаних зовнішніми обставинами. Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. Запровадження Україною програми АЕО передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.