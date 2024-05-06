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Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купляли українці в квітні
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%, однак відносно попереднього місяця цей показник зменшився на 6%.
Як повідомляє пресслужба асоціації, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Далі йдуть:
- дизельні – 24%;
- електромобілі – 17%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця:
1. Volkswagen Golf - 1106 од.;
2. Renault Megane - 916 од.;
3. Skoda Octavia - 732 од.;
4. Volkswagen Passat - 586 од.;
5. Volkswagen Tiguan - 511 од.;
6. Nissan Leaf - 497 од.;
7. Nissan Rogue - 482 од.;
8. Audi Q5 - 466 од.;
9. Tesla Model 3 - 414 од.;
10. Audi A4 - 373 од.
За даними "Укравтопрому", середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
Ринок вживаних авто
Як повідомляли в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:
- Львівська обл. – 6638 од.;
- м.Київ – 4977 од.;
- Київська обл. – 3635 од.
- Вінницька обл. – 3486 од.;
- Івано-Франківська обл. – 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.
У Києві першість віддали Volkswagen Passat.
Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Також впродовж І кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків, виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.
Фото: ua.depositphotos.com