Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: що купляли українці в квітні

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%, однак відносно попереднього місяця цей показник зменшився на 6%.

Як повідомляє пресслужба асоціації, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

дизельні – 24%;

електромобілі – 17%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця:

1. Volkswagen Golf - 1106 од.;

2. Renault Megane - 916 од.;

3. Skoda Octavia - 732 од.;

4. Volkswagen Passat - 586 од.;

5. Volkswagen Tiguan - 511 од.;

6. Nissan Leaf - 497 од.;

7. Nissan Rogue - 482 од.;

8. Audi Q5 - 466 од.;

9. Tesla Model 3 - 414 од.;

10. Audi A4 - 373 од.

За даними "Укравтопрому", середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Ринок вживаних авто

Як повідомляли в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.

У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Також впродовж І кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків, виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.

Фото: ua.depositphotos.com