Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа: что покупали украинцы в апреле

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 30%, однако по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Дальше идут:

дизельные – 24%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей месяца:

1. Volkswagen Golf – 1106 ед.;

2. Renault Megane – 916 ед.;

3. Skoda Octavia – 732 ед.;

4. Volkswagen Passat – 586 ед.;

5. Volkswagen Tiguan – 511 ед.;

6. Nissan Leaf – 497 ед.;

7. Nissan Rogue – 482 ед.;

8. Audi Q5 – 466 ед.;

9. Tesla Model 3 – 414 ед.;

10. Audi A4 – 373 ед.

По данным "Укравтопрома", средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рынок подержанных авто

Как сообщали в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Также на протяжении I квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.

Фото: ua.depositphotos.com