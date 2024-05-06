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Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа: что покупали украинцы в апреле
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 30%, однако по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.
Как сообщает пресс-служба ассоциации, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Дальше идут:
- дизельные – 24%;
- электромобили – 17%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей месяца:
1. Volkswagen Golf – 1106 ед.;
2. Renault Megane – 916 ед.;
3. Skoda Octavia – 732 ед.;
4. Volkswagen Passat – 586 ед.;
5. Volkswagen Tiguan – 511 ед.;
6. Nissan Leaf – 497 ед.;
7. Nissan Rogue – 482 ед.;
8. Audi Q5 – 466 ед.;
9. Tesla Model 3 – 414 ед.;
10. Audi A4 – 373 ед.
По данным "Укравтопрома", средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Рынок подержанных авто
Как сообщали в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Добавим, что в течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Также на протяжении I квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.
Фото: ua.depositphotos.com