Названы самые популярные среди украинцев авто в возрасте до 5 лет

В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, а авто в возрасте до 5 лет составили четверть этого количества.

По данным "Укравтопром", наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет охватили электромобили – 40%.

Дальше идут:

Бензиновые автомобили – 39%;

Дизельные – 10%;

Гибридные – 7%;

Автомобили с ГБО – 4%.

ТОП-10 подержанных авто на украинском рынке

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, что в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались:

1. TESLA Model 3 – 898 ед.;

2. TESLA Model Y – 870 ед.;

3. HYUNDAI Kona – 453 ед.;

4. NISSAN Rogue – 444 ед.;

5. MAZDA CX5 – 443 ед.;

6. VOLKSWAGEN iD.4 – 421 ед.;

7. VOLKSWAGEN Tiguan – 420 ед.;

8. VOLKSWAGEN Golf – 354 ед.;

9. AUDI Q5 – 268 ед.;

10. JEEP Compass – 266 ед.

Автомобильный секонд-хенд

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти в полтора раза.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за рубежа подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал VOLKSWAGEN Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.