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Названы самые популярные среди украинцев авто в возрасте до 5 лет
В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом, а авто в возрасте до 5 лет составили четверть этого количества.
По данным "Укравтопром", наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет охватили электромобили – 40%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Дальше идут:
- Бензиновые автомобили – 39%;
- Дизельные – 10%;
- Гибридные – 7%;
- Автомобили с ГБО – 4%.
ТОП-10 подержанных авто на украинском рынке
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, что в I кв. пополнили украинский автопарк, пользовались:
1. TESLA Model 3 – 898 ед.;
2. TESLA Model Y – 870 ед.;
3. HYUNDAI Kona – 453 ед.;
4. NISSAN Rogue – 444 ед.;
5. MAZDA CX5 – 443 ед.;
6. VOLKSWAGEN iD.4 – 421 ед.;
7. VOLKSWAGEN Tiguan – 420 ед.;
8. VOLKSWAGEN Golf – 354 ед.;
9. AUDI Q5 – 268 ед.;
10. JEEP Compass – 266 ед.
Автомобильный секонд-хенд
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти в полтора раза.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Как сообщают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за рубежа подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал VOLKSWAGEN Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.