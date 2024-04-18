Где в Украине чаще всего покупают электромобили: топ-5 регионов

В I квартале 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

1. город Киев – 1624 ед. (61% б/у);

2. Львовская область – 1612 ед. (86% б/у);

3. Днепропетровская обл. – 935 ед. (72% б/у);

4. Киевская обл. – 858 ед. (67% б/у);

5. Одесская обл. – 746 ед (72% подержанные).

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

TESLA Model 3 – в Киеве и области и на Днепропетровщине;

NISSAN Leaf – на Львовщине и в Одесской обл.

Рынок электромобилей в Украине.

За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Самым популярным электромобилем на рынке новых авто стал Volkswagen ID.4.



Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.