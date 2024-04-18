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Где в Украине чаще всего покупают электромобили: топ-5 регионов
В I квартале 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей
Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
1. город Киев – 1624 ед. (61% б/у);Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2. Львовская область – 1612 ед. (86% б/у);
3. Днепропетровская обл. – 935 ед. (72% б/у);
4. Киевская обл. – 858 ед. (67% б/у);
5. Одесская обл. – 746 ед (72% подержанные).
Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model 3 – в Киеве и области и на Днепропетровщине;
- NISSAN Leaf – на Львовщине и в Одесской обл.
Рынок электромобилей в Украине.
За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Самым популярным электромобилем на рынке новых авто стал Volkswagen ID.4.
Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.
Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.