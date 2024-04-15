Авто из Китая: какие машины украинцы выбирали в I квартале

В первом квартале 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тысячи легковых автомобилей из Китая, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Из этого количества новых авто было почти 3 тысячи единиц, что на 114% больше, чем в предыдущий год, и около 1,2 тысячи подержанных автомобилей, что показывает рост на 21%.

Это обусловило увеличение доли новых китайских автомобилей до 18% на рынке новых легковых автомобилей и 2% в сегменте подержанных автомобилей, впервые регистрируемых в Украине.

Большинство приобретенных автомобилей из Китая (85%) были электромобилями, что подчеркивает растущий интерес украинцев к экологически чистому транспорту.

Самые популярные модели на рынке

Среди самых популярных моделей новых легковушек китайского происхождения на украинском рынке лидирует Volkswagen iD.4 с продажей 750 единиц. За ним следуют:

HONDA eNS1 (255 ед.),

BYD Song Plus (227 ед.),

NISSAN Ariya (189 ед.),

GEELY Atlas Pro (164 ед.).

В подержанном сегменте первое место также занимает VOLKSWAGEN iD.4 (350 ед.), далее следуют NISSAN Ariya (103 ед.), HONDA eNS1 (99 ед.), TOYOTA bZ4X (70 ед.) и VOLKSWAGEN ID.6 (48 ед.) .).

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

При этом с начала года киевляне приобрели 6097 новых легковых автомобилей. В Киевской области было зарегистрировано 1313 новых авто. Вместо этого жители Днепропетровщины купили 1179 автомобилей. Во Львовской области приобрели 878 новых авто, а в Одесской области - 860 ед.

Рынок автомобилей в Украине

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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