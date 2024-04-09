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Какие электромобили покупали украинцы в марте
За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Самым популярным электромобилем на рынке новых авто стал Volkswagen ID.4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к марту прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза.
Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4337 шт. (новых - 900 шт., б/у - 3437 шт.)", - отмечают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей марта:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 207 ед.;
2. BYD Song Plus – 112 ед.;
3. HONDA eNS1 – 79 ед.;
4. HONDA M-NV – 70 ед.;
5. NISSAN Ariya – 68 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. NISSAN Leaf – 546 ед.;
2. TESLA Model 3 – 456 ед.;
3. TESLA Model Y – 349 ед.;
4. VOLKSWAGEN e-Golf – 246 ед.;
5. TESLA Model S – 192 ед.
Рынок электромобилей в Украине.
В феврале украинский автопарк пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Чаще всего электромобили покупают в Киевской и Львовской областях, а самым популярным электромобилем среди украинцев стал VOLKSWAGEN ID.4.
Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.