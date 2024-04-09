Какие электромобили покупали украинцы в марте

За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Самым популярным электромобилем на рынке новых авто стал Volkswagen ID.4.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к марту прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза.

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4337 шт. (новых - 900 шт., б/у - 3437 шт.)", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей марта:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 207 ед.;

2. BYD Song Plus – 112 ед.;

3. HONDA eNS1 – 79 ед.;

4. HONDA M-NV – 70 ед.;

5. NISSAN Ariya – 68 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf – 546 ед.;

2. TESLA Model 3 – 456 ед.;

3. TESLA Model Y – 349 ед.;

4. VOLKSWAGEN e-Golf – 246 ед.;

5. TESLA Model S – 192 ед.

Рынок электромобилей в Украине.

В феврале украинский автопарк пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Чаще всего электромобили покупают в Киевской и Львовской областях, а самым популярным электромобилем среди украинцев стал VOLKSWAGEN ID.4.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.