Украинцы в марте завезли в полтора раза больше подержанных авто из-за границы: самые популярные модели

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти в полтора раза.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Дальше идут:

дизельные – 25%;

электромобили – 16%; ▫️

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.



Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в марте стал Volkswagen Golf.

ТОП - 10 самых популярных моделей марта:

1. VOLKSWAGEN Golf – 1146 ед.;

2. RENAULT Megane – 969 ед.;

3. SKODA Octavia – 763 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 653 ед.;

5. NISSAN Leaf – 546 ед.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan – 544 ед.;

7. NISSAN Rogue – 523 ед.;

8. AUDI Q5 – 477 ед.;

9. TESLA Model 3 – 456 ед.;

10 AUDI A4 - 401 ед.

Как подчеркнули в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. б/у легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сообщили в "Укравтопроме".

Рынок подержанных авто

Заметим, в течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи транзакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года.

Напомним, в течение февраля украинский автопарк пополнили больше 17,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Добавим, что более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк были подержаны авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто.