Лидеры марта: какие подержанные авто украинцы покупали чаще всего

В течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи транзакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года.

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Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Самые популярные марки

На рынке подержанных автомобилей Volkswagen продолжает возглавлять список наиболее популярных марок, с долей 12,3% от общего количества сделок (10,6 тыс. транзакций).

Второе место занял ВАЗ/Лада с 5,4 тыс. сделок (6,2%), за ним следует Renault с 5 тыс. сделок (5,8%). Skoda с долей 5,5% и 4,8 тыс. проданных авто заняла четвёртое место, а пятерку лидеров замкнула BMW с 4,4 тыс. сделок (5,1%).

Самые популярные модели

Среди конкретных моделей первое место в марте занял Volkswagen Passat с 3,1 тыс. сделок, давно являющийся лидером украинского вторичного авторынка. Skoda Octavia с 2,7 тыс. сделок заняла второе место, а Volkswagen Golf с 2,5 тыс. сделок занял третье место. Daewoo Lanos с 2 тыс. сделок и Renault Megane с 1,5 тыс. сделок занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

Эти модели долго остаются в топе предпочтений украинских покупателей подержанных авто, демонстрируя стабильный спрос на эти легковушки.

Следует отметить, что, несмотря на разнообразие классов автомобилей от бюджетных до бизнес-сегмента, их ценовой диапазон обычно остается в пределах 2-10 тысяч долларов, а более высокая стоимость премиальных моделей компенсируется возрастом или аукционным происхождением.

Напомним, в течение февраля украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Добавим, что более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто.