Лідери березня: які вживані авто українці купували найчастіше

Протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі транзакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року.

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Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Найпопулярніші марки

На ринку вживаних авто Volkswagen продовжує очолювати список найбільш популярних марок, з часткою 12,3% від загальної кількості угод (10,6 тис. транзакцій).

Друге місце зайняв ВАЗ/Лада з 5,4 тис. угод (6,2%), за ним слідує Renault з 5 тис. угод (5,8%). Skoda з часткою 5,5% та 4,8 тис. проданих авто зайняла четверте місце, а п’ятірку лідерів замкнула BMW з 4,4 тис. угод (5,1%).

Найпопулярніші моделі

Серед конкретних моделей перше місце у березні посів Volkswagen Passat з 3,1 тис. угод, який давно є лідером українського вторинного авторинку. Skoda Octavia з 2,7 тис. угод зайняла друге місце, а Volkswagen Golf з 2,5 тис. угод посів третє місце. Daewoo Lanos з 2 тис. угод та Renault Megane з 1,5 тис. угод обіймають четверту та п’яту позиції відповідно.

Ці моделі тривалий час залишаються в топі уподобань українських покупців вживаних авто, демонструючи стабільний попит на ці легковики.

Слід відзначити, що, незважаючи на різноманітність класів автомобілів від бюджетних до бізнес-сегменту, їх ціновий діапазон зазвичай залишається в межах 2-10 тисяч доларів, а вища вартість преміальних моделей компенсується віком або аукціонним походженням.

Нагадаємо, впродовж лютого український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Додамо, що понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто.