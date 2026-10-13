Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти на третину після 30-річного мінімуму

Саудівська Аравія повідомила ОПЕК, що її видобуток сирої нафти минулого місяця зріс на третину після падіння до найнижчого показника за понад три десятиліття.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними щомісячного звіту секретаріату ОПЕК, Ер-Ріяд поінформував організацію про збільшення видобутку приблизно на 2 мільйони барелів на добу — до 8,372 мільйона барелів щодня. Водночас цей обсяг залишається значно нижчим за рівень, зафіксований до загострення іранського конфлікту.

Експорт нафти з Близького Сходу минулого місяця відновився майже до довоєнного рівня завдяки зусиллям регіональних виробників підтримати потоки через Ормузьку протоку. Крім того, Саудівська Аравія відновила транспортування через критично важливий трубопровід, який дозволяє спрямовувати експорт до Червоного моря після атак єменських хуситів.

Наразі залишається невідомим, чи збереглася динаміка відновлення на тлі нещодавнього посилення ударів Ірану по танкерах та активізації дій хуситів.

Оцінки попиту та загальні обсяги видобутку ОПЕК

У щомісячному звіті організація вдвічі знизила власний прогноз зростання світового попиту на нафту цього року — до 200 тисяч барелів на добу. Зниження прогнозу відбулося переважно через показники Сполучених Штатів Америки.

Окрім офіційних даних країн-учасниць, звіт містить розрахунки на основі інформації консалтингових компаній та медіа:

сукупний видобуток держав ОПЕК у вересні зріс на 920 тисяч барелів на добу і склав 25,097 мільйона барелів на добу;

зростання показників у Саудівській Аравії та Іраку компенсувало скорочення постачань в інших країнах об'єднання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія різко збільшила експорт нафти, а показники сягнули максимумів воєнного часу. Країна наростила обсяги прокачування нафти через ключовий трубопровід Схід-Захід, довівши показник до понад 80% від загальної проєктної потужності.