Світові запаси нафти скоротилися майже вдвічі і стали "лякаюче малими"

Світові запаси нафти від початку війни між США та Іраном скоротилися приблизно з 10 млрд до менш ніж 6 млрд барелів, причому через технічні обмеження реально доступними є лише близько 10% цих обсягів. Saudi Aramco попереджає, що без повноцінного відновлення роботи Ормузької протоки ризики для постачання та цін залишатимуться високими.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

"Доки Ормузька протока повністю не відкриється і не повернеться довіра, сувора реальність полягає в тому, що тиск з обох боків посилюватиметься", – заявив головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Насер.

За його словами, ситуація з нафтопродуктами ще складніша: ціни на перероблене паливо зросли сильніше, ніж на сиру нафту.

Насер очікує, що попит на нафту залишатиметься підвищеним щонайменше протягом наступних двох років, оскільки країнам доведеться відновлювати виснажені резерви. Це може створити додатковий попит щонайменше на 2 млн барелів на добу, а якщо уряди вирішать збільшити стратегічні запаси – ще більше.

Попередження пролунало після рішення найбільших економік світу вивільнити до 100 млн барелів екстрених запасів нафти та дизельного палива, щоб стримати зростання цін. Однак, за оцінкою керівника Aramco, використання резервів лише дає ринку додатковий час і не усуває дисбаланс між попитом та пропозицією.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт намагаються збільшити видобуток і експорт. Потоки сирої нафти вже вдалося наблизити до довоєнних рівнів, однак ринок продовжує закладати у ціни ризики для перевезень у Перській затоці та Червоному морі.

Протягом останнього місяця Brent торгувалася поблизу $100 за барель навіть на тлі збільшення кількості танкерів, що проходять через Ормузьку протоку.

Saudi Aramco продовжує виконувати контракти з покупцями в Європі та Азії, використовуючи різні маршрути експорту та перерозподіляючи постачання між сортами нафти. Після атаки на головний міжнародний трубопровід компанія відновила його роботу приблизно до 80% потужності.

Компанія також шукає додаткові маршрути, щоб зменшити залежність від окремих шляхів експорту, та розглядає можливість збільшити потужності своїх сховищ у два-три рази.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія відновила експорт нафти в обхід Ормузької протоки через трубопровід "Схід-Захід". Прокачування сягнуло близько 3,5 млн барелів на добу, повернувши королівству важливий альтернативний маршрут постачання.