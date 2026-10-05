Мировые запасы нефти сократились почти вдвое и стали "пугающе малыми"

Мировые запасы нефти с начала войны между США и Ираном сократились примерно с 10 млрд до менее чем 6 млрд баррелей, причем из-за технических ограничений реально доступны лишь около 10% этих объемов. Saudi Aramco предупреждает, что без полноценного возобновления работы Ормузского пролива риски поставок и цен будут оставаться высокими.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg .

"Пока Ормузский пролив полностью не откроется и не вернется доверие, суровая реальность заключается в том, что давление с обеих сторон будет усиливаться", – заявил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер.

По его словам, ситуация с нефтепродуктами еще более сложная: цены на переработанное топливо выросли сильнее сырой нефти.

Насер ожидает, что спрос на нефть будет оставаться повышенным по меньшей мере в течение двух лет, поскольку странам придется восстанавливать истощенные резервы. Это может создать дополнительный спрос, по меньшей мере, на 2 млн баррелей в сутки, а если правительства решат увеличить стратегические запасы – еще больше.

Предупреждение прозвучало после решения крупнейших экономик мира высвободить до 100 млн. баррелей экстренных запасов нефти и дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен. Однако, по оценке руководителя Aramco, использование резервов только дает рынку дополнительное время и не устраняет дисбаланс между спросом и предложением.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт пытаются увеличить добычу и экспорт. Потоки сырой нефти уже приблизились к довоенным уровням, однако рынок продолжает закладывать в цены риски для перевозок в Персидском заливе и Красном море.

В течение последнего месяца Brent торговалась около $100 за баррель даже на фоне увеличения количества танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

Saudi Aramco продолжает выполнять контракты с покупателями в Европе и Азии, используя разные маршруты экспорта и перераспределяя поставки между сортами нефти. После атаки на главный международный трубопровод компания возобновила его работу примерно до 80% мощности.

Компания также ищет дополнительные маршруты, чтобы снизить зависимость от отдельных путей экспорта, и рассматривает возможность увеличить мощности своих хранилищ в два-три раза.

Напомним, ранее Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти в обход Ормузского пролива через трубопровод "Восток-Запад". Прокачка достигла около 3,5 млн баррелей в сутки, вернув королевству важный альтернативный маршрут поставки.